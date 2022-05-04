The Hill: США затрудняют переговоры между Украиной и Россией

Очередная волна антироссийских заявлений Вашингтона не позволяют надеяться на дипломатическое разрешение украинского конфликта. Хотя США могли бы поспособствовать тому, чтобы мирные переговоры между Москвой и Киевом опять имели место, пишет издание The Hill.

"Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло", — говорится в статье.

Также американские журналисты подвергли критике очередную провокацию Пентагона, глава которого откровенно заявил, что США мечтают видеть Россию слабой. Подобные слова, по мнению авторов, также только подливают масло огонь украинского конфликта.

"Министр Обороны Ллойд Остин сделал излишне провокационное заявление, которое может привести к эскалации конфликта", — говорится в статье.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сказал представителям польской прессы, что США хотят сделать Россию настолько слабой, чтобы она не была способна на проведение спецоперации на Украине и другие подобные ей действия.