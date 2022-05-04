Сидоров: Европе выгодно сотрудничать с РФ, но гегемонизм США этому мешает

По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Александра Сидорова, для стран Европы сотрудничество с Россией было бы выгодным, однако из-за политических и идеологических причин они не могут себе этого позволить.

Он подчеркнул, что Европа — это не самостоятельный субъект мировой политики, все стратегически важные решения принимает США. Возникновение интеграционных процессов в Евразии значило бы ослабление Америки и сокращение сферы её влияния на Европу, поэтому США делают всё возможное, чтобы этого не случилось.

"Вряд ли самое могущественное государство на планете так легко смирится с угрозой своей гегемонии", — сказал Сидоров в интервью изданию Украина.ру.