В минобороны Украины заявили, что будут отмечать День Победы

Праздник День Победы будет отмечаться на Украине 9 мая. Такое заявление сделал спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщают украинские источники.

Представитель оборонного ведомства признал, что День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, безусловно, государственный праздник. Мотузяник подтвердил, что он будет отмечаться на Украине, однако с учётом тех условий, которые есть сейчас в стране.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" и "неправдой" слухи о готовящемся в России девятого мая объявлении всеобщей мобилизации. Такую информацию распространили ряд иностранных изданий.