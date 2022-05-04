Пенсионеры в США снова начали работать из-за высокой инфляции

Экономическая ситуация в США вынуждает американских пенсионеров возвращаться на рабочие места, чтобы выжить в условиях высокой инфляции. Об этом сообщает телеканал CBS.

По словам пенсионерки Патти Байтер, только за потреблённые энергоресурсы она платит уже на 150 долларов больше, чем обычно. Резкий рост цен лишил женщину накоплений.

"Высокая инфляция вынудила выйти на работу. Счета за топливо увеличились на 150 долларов, страховые накопления испарились", — рассказала она.

К высокой инфляции в США привёл запрет американского президента Джо Байдена на поставки российских энергоносителей после начала спецоперации на Украине. Удорожание топливо вызвало рост цен на продукты питания и другие товары.