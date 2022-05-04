Хайдер: "Поддержка НАТО по Украине – пощёчина австрийской дипломатии"

Член Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер заявил, что Вена свой поддержкой НАТО и Вашингтона по ситуации на Украине и введению против России санкций поставила под сомнение нейтральный статус страны, тем самым дав "пощёчину австрийской дипломатии".

"Австрия всегда была страной и местом для проведения мирных переговоров, была посредником. Мы позволили провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Турции. Это пощечина австрийской дипломатии", — цитируют слова политика РИА Новости.

Хайдер сообщил, что согласно данным опросов, свыше 70 процентов австрийцев выступают за нейтральный статус государства.

"70 процентов населения не рассматривают членство в альянсе как возможную опцию", — отметил он.

Кроме того, член ЕП проинформировал, что партия выступила с критикой в сторону правительства и предоставила документ, в котором содержится план по восстановлению нейтралитета Австрии и аннулированию санкций Евросоюза против РФ.