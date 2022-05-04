Захарова раскритиковала наглую и проплаченную внешнюю политику Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внешнюю политику лидера Украины Владимира Зеленского. По мнению дипломата, деятельность президента можно назвать наглой и проплаченной западными чиновниками.

"Вот она, его (Зеленского. — Прим. ред.) наглая внешняя политика, к чему и привела. Но им же за это платили", — заявила представитель внешнеполитического ведомства, слова которой приводит "Россия-24".

Как подчеркнула Захарова, украинским властям внушили, что они могут делать всё что угодно и избегать наказания. По слова дипломата, Киев получал деньги за разрушения и хамские слова.

Ранее секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов сказал, что Украина не собирается подписывать с Россией мирный договор.