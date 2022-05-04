Города на юге Украины подключили к российскому интернету

Города на юге Украины, которые перешли под контроль ВС РФ, постепенно подключают к российскому интернету. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Почти все города на освобождённых территориях Юга Украины уже подключены к российскому интернету", — передаёт РИА Новости его слова.

Он заметил, что в число этих городов вошли Херсон, Скадовск, Новая Каховка, Геническ, Мелитополь.

Ранее руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил во время селекторного совещания, что вооружённые силы России контролируют Мариуполь. Он также отметил, что на освобождённых от украинских националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.