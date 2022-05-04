Захарова обвинила Израиль в игнорировании неонацизма на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что израильские политики много лет не обращали внимания на неонацизм на Украине.

"Российский министр (глава МИД РФ Сергей Лавров. — Прим. ред.) обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны Государства Израиль", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, передаёт "Россия-24".

По словам дипломата, Москва постоянно указывала на данную проблему. Соответствующую информацию получали все страны, в том числе Израиль, заключила Захарова.

Ранее МИД РФ обвинил израильских лидеров в "поддержке неонацистского режима в Киеве". Также Лавров процитировал мнение, согласно которому евреи являются "самыми ярыми антисемитами".