Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля

Трудности на энергетическом рынке ЕС могут стать причиной смягчения климатического плана Европы — "Зелёного пакта", в соответствии с которым к 2050 году европейские страны должны отказаться от ископаемых источников энергии во избежание загрязнения окружающей среды.

Польша наиболее сильно ощутила на себе резкий скачок цен на энергоносители. Политика Владимира Путина подталкивает ЕС к возобновлению использования угля, пишет польское издание Money.pl.

Москва снижает поставки голубого топлива или полностью прекращает их в странах, отказывающихся оплачивать газ в рублях. По версии издания, угля в самой Польше для обеспечения всех потребностей страны будет недостаточно, так что завозить сырьё можно будет из Южной Америки, Австралии или Чехии. При этом страна планирует полностью отказаться от угля к 2049 году.

"Необходимо перенаправить усилия и средства на энергоэффективность, утепление зданий, электрификацию отопления и срочные инвестиции в возобновляемые источники энергии", — цитирует издание слова эксперта польской Климатической коалиции Дианы Маченги.