В Польше прекратили проведение акции в поддержку Украины

Власти Варшавы прекратили проведение акции в поддержку Украины. Больше на городском общественном транспорте не вывешиваются украинские флаги, сообщили в мэрии польской столицы.

"С 4 мая приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", — говорится в объявлении.

Украинские флаги появились на автобусах и трамваях города в конце февраля. Таким образом варшавские власти выражали солидарность с Киевом после начала спецоперации России. Причины прекращения акции в мэрии не уточнили.