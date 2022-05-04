Власти Варшавы прекратили проведение акции в поддержку Украины. Больше на городском общественном транспорте не вывешиваются украинские флаги, сообщили в мэрии польской столицы.
"С 4 мая приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", — говорится в объявлении.
Украинские флаги появились на автобусах и трамваях города в конце февраля. Таким образом варшавские власти выражали солидарность с Киевом после начала спецоперации России. Причины прекращения акции в мэрии не уточнили.
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Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.