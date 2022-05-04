Отказ ЕС от российской нефти в Госдуме сочли временной мерой

В Госдуме отреагировали на намерения Евросоюза отказаться от российской нефти. Депутат Сергей Бурлаков заявил, что этот отказ будет лишь временной мерой, ведь скоро Европа ощутит на себе всю тяжесть последствий такого решения.

"Я уверен, что отказ от российской нефти со стороны ЕС — это временная мера. Их хватит максимум на несколько месяцев. Европа вскоре пересмотрит своё решение, потому что столкнётся с неминуемыми негативными экономическими последствиями", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от поставок российской нефти в течение шести месяцев. Два чиновника, знакомые с ситуацией, заявили в интервью The Wall Street Journal, что импорт российских нефтепродуктов планируется прекратить к концу 2022 года. В среду, 4 мая, представители 27 стран, входящих в состав ЕС, обсудят инициативу и огласят окончательное решение на этой неделе.