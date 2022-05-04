The Hill: население США беднеет из-за экономической политики Джо Байдена

В американском издании The Hill появилась статья, в которой подвергается критике экономическая политика президента США Джо Байдена, из-за чего население беднеет. Несмотря на то, что экономика остается сильной, фондовые рынки летят вниз, забирая из кошельков американцев триллионы долларов. Та же участь может ждать и цен на жильё.

В Hill также утверждается, что негативное влияние на экономику оказывает рост инфляции, которую можно взять под контроль только ценой погружения экономики в рецессию. Отмечается и рост импорта на 18% при сокращении экспорта.

"Американцы становятся беднее с каждым днём, и они могут поблагодарить за это президента Байдена", — считают авторы издания.