Набережную города Василькова Киевской области назовут в честь главы британского правительства Бориса Джонсона.
"Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", — написала в соцсетях градоначальник Наталья Баласинович.
Ранее сообщалось, что улицы в Одессе хотят назвать именами героев нового времени. Например, вместо улицы Владимира Маяковского появится улица Бориса Джонсона.
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Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.