Мэр Василькова: в Киевской области появится набережная Бориса Джонсона

Набережную города Василькова Киевской области назовут в честь главы британского правительства Бориса Джонсона.

"Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", — написала в соцсетях градоначальник Наталья Баласинович.

Ранее сообщалось, что улицы в Одессе хотят назвать именами героев нового времени. Например, вместо улицы Владимира Маяковского появится улица Бориса Джонсона.