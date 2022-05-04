Reuters: Белый дом убедился, что Китай не станет помогать РФ со спецоперацией

Американские журналисты заявили, что администрация лидера Штатов Джозефа Байдена успокоилась, так как не обнаружила попытки властей Китая оказывать России экономическую и военную поддержку. Об этом анонимно рассказали чиновники США.

"Мы продолжаем следить за КНР и любой другой страной, которая способна помочь России уклониться от ограничительных мер Штатов и их союзников", — подчеркнули собеседники Reuters.

Как написали в агентстве, некоторые представители Вашингтона выражают беспокойство, что Пекин может значительно поддержать военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру на Украине. Журналисты в свою очередь отметили, что Китай не заключает новые соглашения по поставкам нефти из России.

Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что Пекин намерен к 2027 году подготовить военных к захвату Тайваня. Однако, по словам американского генерала, Китай может отказаться от своего плана.