Американские журналисты заявили, что администрация лидера Штатов Джозефа Байдена успокоилась, так как не обнаружила попытки властей Китая оказывать России экономическую и военную поддержку. Об этом анонимно рассказали чиновники США.
"Мы продолжаем следить за КНР и любой другой страной, которая способна помочь России уклониться от ограничительных мер Штатов и их союзников", — подчеркнули собеседники Reuters.
Как написали в агентстве, некоторые представители Вашингтона выражают беспокойство, что Пекин может значительно поддержать военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру на Украине. Журналисты в свою очередь отметили, что Китай не заключает новые соглашения по поставкам нефти из России.
Ранее глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что Пекин намерен к 2027 году подготовить военных к захвату Тайваня. Однако, по словам американского генерала, Китай может отказаться от своего плана.
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