The Independent: украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Британии

Украинские беженцы, которые приехали в Британию по семейной схеме, столкнулись с ужасными жилищными условиями. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, украинцы живут целыми семьями в одной комнате. Согласно результатам опроса благотворительных организаций, из 83 граждан Украины более 58% пожаловались на неподходящие условия в Великобритании, а 17% подверглись риску остаться без жилья.

Как отмечает The Independent, некоторым беженцам пришлось выселяться из квартир и регистрироваться в качестве бездомных, так как арендодатели в Британии выступают против совместного проживания большого количества людей в одном доме.

"Украинские семьи, живущие в одноместных комнатах, вынуждены объявлять себя бездомными", — сказано в статье.

Кроме того, в материале подчёркивается: правительство Великобритании не выделяет средств на программу переезда украинских беженцев в страну по семейной схеме.