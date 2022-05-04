Украинские беженцы, которые приехали в Британию по семейной схеме, столкнулись с ужасными жилищными условиями. Об этом сообщает The Independent.
По информации издания, украинцы живут целыми семьями в одной комнате. Согласно результатам опроса благотворительных организаций, из 83 граждан Украины более 58% пожаловались на неподходящие условия в Великобритании, а 17% подверглись риску остаться без жилья.
Как отмечает The Independent, некоторым беженцам пришлось выселяться из квартир и регистрироваться в качестве бездомных, так как арендодатели в Британии выступают против совместного проживания большого количества людей в одном доме.
"Украинские семьи, живущие в одноместных комнатах, вынуждены объявлять себя бездомными", — сказано в статье.
Кроме того, в материале подчёркивается: правительство Великобритании не выделяет средств на программу переезда украинских беженцев в страну по семейной схеме.
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