В Германии партия канцлера Олафа Шольца "готовит мирный" договор по Украине. Проект документа случайно оказался в руках немецкого политолога и журналиста Александра Сосновского. Об этом эксперт рассказал в своих соцсетях.
По словам аналитика, вкратце суть договора такова: Россия должна отвести войска за границы Украины по состоянию на 24 февраля, а ЛДНР признаётся в границах до этой даты. При этом Крым признаётся российским.
Кроме того, согласно документу, Россия должна выплатить репарации, Украина не будет вступать в НАТО, а гарантами безопасности должны выступить Китай, США, Турция и Франция, добавил Сосновский.
Подробности политолог обещал раскрыть позже.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на восстановление территориальной целостности страны и возвращение Крыма.
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