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Автор Петр Ермилин

Сосновский: Германия готова признать Крым российским

Мир

В Германии партия канцлера Олафа Шольца "готовит мирный" договор по Украине. Проект документа случайно оказался в руках немецкого политолога и журналиста Александра Сосновского. Об этом эксперт рассказал в своих соцсетях.

По словам аналитика, вкратце суть договора такова: Россия должна отвести войска за границы Украины по состоянию на 24 февраля, а ЛДНР признаётся в границах до этой даты. При этом Крым признаётся российским.

Кроме того, согласно документу, Россия должна выплатить репарации, Украина не будет вступать в НАТО, а гарантами безопасности должны выступить Китай, США, Турция и Франция, добавил Сосновский.

Подробности политолог обещал раскрыть позже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на восстановление территориальной целостности страны и возвращение Крыма.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
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