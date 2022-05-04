Военкоры нашли в Мариуполе дневник неизвестного "азовца"*

В распоряжении военных корреспондентов оказался дневник, который, предположительно, вёл в Мариуполе один из бойцов украинского националистического батальона "Азов"*. Выдержки из него приводит Борис Рожин.

До этого дневник принадлежал некой Софье Коваленко, дальнейшая судьба которой неизвестна. Молодой человек, влившийся в ряды нацистов, нашёл чужую тетрадь в школе и продолжил вести записи.

Описываемые события происходили со 2 по 15 марта, когда только начиналась операция по освобождению Мариуполя. В дневнике "азовец"* подробно фиксировал свой быт, ход боев, поездки на "Азовсталь", а также, что он ел и пил, кто был ранен, кто умер, а кто "воскрес".

Парень рассказывает, что чувствовал себя героем игры "Stalker", впервые оказывал медицинскую помощь. При этом боевой дух нацистов он оценивает невысоко. Так, он пишет, что командирам безразлично мнение бойцов, а в коллективе "начались противоречия".

Автор дневника также рассказывает о том, как выезжали на линию обороны и спорили там с местными жителями, не дававшими занимать огневые позиции около домов.

Записи в дневнике обрываются на словах о том, что, возможно, придётся идти освобождать очень важного человека с позывным "Физрук", уничтожившего много танков.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.