В распоряжении военных корреспондентов оказался дневник, который, предположительно, вёл в Мариуполе один из бойцов украинского националистического батальона "Азов"*. Выдержки из него приводит Борис Рожин.
До этого дневник принадлежал некой Софье Коваленко, дальнейшая судьба которой неизвестна. Молодой человек, влившийся в ряды нацистов, нашёл чужую тетрадь в школе и продолжил вести записи.
Описываемые события происходили со 2 по 15 марта, когда только начиналась операция по освобождению Мариуполя. В дневнике "азовец"* подробно фиксировал свой быт, ход боев, поездки на "Азовсталь", а также, что он ел и пил, кто был ранен, кто умер, а кто "воскрес".
Парень рассказывает, что чувствовал себя героем игры "Stalker", впервые оказывал медицинскую помощь. При этом боевой дух нацистов он оценивает невысоко. Так, он пишет, что командирам безразлично мнение бойцов, а в коллективе "начались противоречия".
Автор дневника также рассказывает о том, как выезжали на линию обороны и спорили там с местными жителями, не дававшими занимать огневые позиции около домов.
Записи в дневнике обрываются на словах о том, что, возможно, придётся идти освобождать очень важного человека с позывным "Физрук", уничтожившего много танков.
*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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