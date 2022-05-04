Немецкий депутат призвал выгнать посла Украины, обозвавшего Шольца "колбасой"

В ФРГ депутат от партии АдГ Штефан Койтер призывает выгнать посла Украины Андрея Мельника, после оскорбления канцлера Германии Олафа Шольца "ливерной колбасой".

По словам парламентария из "Альтернативы для Германии", этот дипломат уже неоднократно оскорблял немцев. Койтер назвал выходки украинца "возмутительными" и посоветовал выгнать Мельнка из страны.

Кстати, политологи также считают, что такие "обзывательства" канцлера Германии неприемлемы. Берлин — союзник Украины, а граждане Незалежной почему-то отказываются принимать Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Не понимаю, почему Германия до сих пор не выкинула этого посла из страны", — вопрошает политолог Эйке Хамер.

Ранее украинский посол в своём комментарии по отказу канцлера посетить Киев назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой".