В Минске скончался первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич

В Минске после продолжительной болезни умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич. Об этом сообщила его жена Ирина.

В интервью "Еврорадио" она пояснила, что Шушкевич скончался ночью 4 мая. Бывшему председателю Верховного совета Белоруссии было 87 лет.

В конце февраля 2022 года политик заразился коронавирусной инфекцией и попал в больницу.

Вскоре его выписали, но в апреле здоровье Шушкевича снова ухудшилось. Первого президента Белоруссии положили в реанимацию Республиканского клинического медицинского центра. В конце прошлого месяца он перешёл на домашнее лечение.

Шушкевич руководил страной в 1991–1994 годах, участвовал в подписании Беловежских соглашений между Россией, Украиной и Белоруссией, обозначавших распад СССР. Он баллотировался на второй президентский срок в 1994 году, однако не вышел во второй тур.