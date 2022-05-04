Депутаты украинской Верховной рады приняли решение "расширить возможности" отрядов территориальной обороны. Тербатовцам разрешено выполнять задачи в районах "ведения военных действий за пределами своей территориальной общины".
Понятно, что шаг этот вынужденный, так как ВСУ несут огромные потери в районе боевых действий в Донбассе. Украинские источники сообщают, что в перечень входят и территории, которые контролируются российской армией.
Также отмечается, что ранее использовать тербатовцев предполагалось лишь для выполнения задач, касающихся региона их дислокации.
Очевидно, что киевский режим намерен таким способом решить проблему с восполнением критически тающих рядов в армии, куда сами тербатовцы, отлично чувствующие себя в спокойных районах, само собой, не рвались.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил со ссылкой на источники об огромных потерях ВСУ на Изюмском направлении в районе Харькова.
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