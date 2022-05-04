Киев решил восполнять критически тающие ряды ВСУ тербатовцами

Депутаты украинской Верховной рады приняли решение "расширить возможности" отрядов территориальной обороны. Тербатовцам разрешено выполнять задачи в районах "ведения военных действий за пределами своей территориальной общины".

Понятно, что шаг этот вынужденный, так как ВСУ несут огромные потери в районе боевых действий в Донбассе. Украинские источники сообщают, что в перечень входят и территории, которые контролируются российской армией.

Также отмечается, что ранее использовать тербатовцев предполагалось лишь для выполнения задач, касающихся региона их дислокации.

Очевидно, что киевский режим намерен таким способом решить проблему с восполнением критически тающих рядов в армии, куда сами тербатовцы, отлично чувствующие себя в спокойных районах, само собой, не рвались.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил со ссылкой на источники об огромных потерях ВСУ на Изюмском направлении в районе Харькова.