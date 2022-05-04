Вооружённые силы РФ начали специальную военную операцию на Украине в связи с тем, что Североатлантический альянс готовил эту страну к нападению на российские территории. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам политика, все решения по поставкам оружия Киеву были приняты в парламенте США ещё в январе. Как отметил Володин, российские солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию.
"Это битва добра со злом", — высказался спикер Госдумы о спецоперации РФ на Украине.
Он убеждён в том, что украинцы — расходный материал для Вашингтона, а национализм стал государственной идеологией Киева. Володин подчеркнул: если бы президент РФ Владимир Путин не принял решение о старте спецоперации, то военные действия велись бы на территории России.
"Ему удалось предотвратить нападение на РФ", — заключил политик.
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