Спикер Госдумы Володин: российская спецоперация на Украине — битва добра со злом

Вооружённые силы РФ начали специальную военную операцию на Украине в связи с тем, что Североатлантический альянс готовил эту страну к нападению на российские территории. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, все решения по поставкам оружия Киеву были приняты в парламенте США ещё в январе. Как отметил Володин, российские солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию.

"Это битва добра со злом", — высказался спикер Госдумы о спецоперации РФ на Украине.

Он убеждён в том, что украинцы — расходный материал для Вашингтона, а национализм стал государственной идеологией Киева. Володин подчеркнул: если бы президент РФ Владимир Путин не принял решение о старте спецоперации, то военные действия велись бы на территории России.

"Ему удалось предотвратить нападение на РФ", — заключил политик.