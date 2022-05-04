Тимофеев: в США и Европе уже начинают говорить об отмене санкций против РФ

В ходе саммита G-20 стало ясно, что многие страны либо не хотят вводить санкции в отношении РФ, либо желают отменить те ограничения, которые уже успели утвердить. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Он отметил в интервью агентству "Прайм", что санкции против РФ привели к подорожанию продуктов в ЕС и США. Как подчеркнул эксперт, там начали размышлять об отмене введённых ограничительных мер.

"США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешили поставку в РФ технологий, ПО и оборудования, связанного с интернетом", — сказал Тимофеев.

Эксперт также добавил, что в ЕС заговорили о возможности запуска газопровода "Северный поток-2", замороженного после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.

По его словам, многие европейцы ощутили обратный эффект от санкционного давления на РФ. Тимофеев пояснил, что жители Британии и ФРГ, привыкшие экономить и откладывать, столкнулись с отсутствием свободных денег.