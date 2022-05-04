Кадыров: в бункерах "Азовстали" укрываются более 150 мирных жителей

Украинские националисты удерживают в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе более 150 мирных жителей и 170 раненых граждан. Об этом заявил руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он обратился к командиру неонационалистического батальона "Азов"*, скрывающемуся на территории "Азовстали".

"Ты заставляешь страдать сотни людей. У тебя в одном бункере 170 раненых, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время", — отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни призвал начать второй этап специальной военной операции по демилитаризации Украины. По его мнению, армия России должна войти в Киев, Харьков, Херсон и другие города, привести туда новое руководство и "поставить точку" в спецоперации.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.