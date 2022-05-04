Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Польша приступила к первому этапу аннексии Западной Украины. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, поставки иностранного оружия осуществляются по новой схеме. Как отметил политик, теперь оно не доходит до непосредственной зоны боевых действий, а остаётся в западной части Украины.

"Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове", — пояснил экс-депутат.

В дальнейшем, подчеркнул Кива, произойдёт присоединение Западной Украины к Польше через референдум.

Ранее руководитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над частью украинских территорий. Первым этапом "воссоединения", указал глава СВР, должен стать ввод польских военных в западные области Украины под лозунгом защиты от "российской агрессии".