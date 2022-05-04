Военкор Котенок: ВСУ несут большие потери на Изюмском направлении

Потери украинской армии на Изюмском направлении огромные. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на независимые источники.

С начала боёв за населённый пункт Каменка похоронными командами ВС РФ собрано и захоронено свыше 500 убитых бойцов ВСУ. И это, не считая тех, что забрали сами украинские формирования, и тех, кто сумел выползти сам, отмечает журналист.

Ранее корреспонденты "Русской весны" рассказали о том, что Изюмский фронт завален трупами украинских военных. Их вынуждены эвакуировать российские военные, так как командованию ВСУ до погибших нет никакого дела.

Заметим, 3 мая Рада "расширила возможности" отрядов территориальной обороны. Бойцам разрешили выполнять задачи за пределами своих областей, в том числе в районах ведения боевых действий.

Это говорит о желании киевского режима решить проблему с восполнением критически тающих рядов в армии.