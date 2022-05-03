В Болгарии прошёл митинг, направленный против оказания военной помощи Украине.
В центре Софии состоялась демонстрация в рамках инициативы "Общеболгарский поход за мир и нейтралитет". На площадь перед Народным собранием вышли несколько сотен людей, которые требовали, чтобы Болгария не поставляла вооружение на Украину.
Митингующие призвали власти Болгарии следовать миротворческому курсу, поскольку страна "дала христианство и России, и Украине" и является матерью для обоих этих государств.
Ранее Болгария попросила исключить её из эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.