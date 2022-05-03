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Автор Елена Былкина

Байден: "Украинцы смело защищают нашу страну"

Мир

Президент США Джозеф Байден оговорился и заявил, что украинцы защищают его страну.

В словах 79-летнего лидера США то и дело проскакивают оговорки. В речах пожилого политика часто находят смысловые и фактические промахи.

Ранее Байден перепутал свою должность во время выступления в Белом доме.
Американский лидер сказал, что он первый сенатор от штата Делавэр, забыв на время о том, что он является президентом США.

Республиканцы считают, что Байден страдает умственным расстройством в силу своего преклонного возраста.

Особенно пугает граждан США, когда лидер Америки здоровается с невидимками. Создаётся впечатление, что Байден видит призраков.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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