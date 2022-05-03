Президент США Джозеф Байден оговорился и заявил, что украинцы защищают его страну.
В словах 79-летнего лидера США то и дело проскакивают оговорки. В речах пожилого политика часто находят смысловые и фактические промахи.
Ранее Байден перепутал свою должность во время выступления в Белом доме.
Американский лидер сказал, что он первый сенатор от штата Делавэр, забыв на время о том, что он является президентом США.
Республиканцы считают, что Байден страдает умственным расстройством в силу своего преклонного возраста.
Особенно пугает граждан США, когда лидер Америки здоровается с невидимками. Создаётся впечатление, что Байден видит призраков.
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