Байден: "Украинцы смело защищают нашу страну"

Президент США Джозеф Байден оговорился и заявил, что украинцы защищают его страну.

В словах 79-летнего лидера США то и дело проскакивают оговорки. В речах пожилого политика часто находят смысловые и фактические промахи.

Ранее Байден перепутал свою должность во время выступления в Белом доме.

Американский лидер сказал, что он первый сенатор от штата Делавэр, забыв на время о том, что он является президентом США.

Республиканцы считают, что Байден страдает умственным расстройством в силу своего преклонного возраста.

Особенно пугает граждан США, когда лидер Америки здоровается с невидимками. Создаётся впечатление, что Байден видит призраков.