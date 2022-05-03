Левые во Франции готовят сюрприз для Макрона

Французская компартия во вторник утвердила соглашение об избирательном союзе с партией "Непокорённая Франция". И успех коалиции левых на парламентских выборах может стать сюрпризом для президента страны Эммануэля Макрона.

Решение о соглашении было принято подавляющим большинством национального совета компартии, отмечает телеканал. По соглашению компартия в рамках союза левых сил будет выдвигать своих кандидатов в 50 избирательных округах, рассчитывая выиграть не менее чем в 16 округах.

Накануне соглашение с "Непокорённой Францией" заключила партия "Европа Экология Зеленые". Кроме того, продолжаются переговоры с ещё одной партией — Социалистической.

Стоит заметить, что социалисты долгое время были одной из ведущих политических сил страны. Однако в последние годы они растеряли фактически всё влияние, которое имели.

Инициатором создания союза левых сил стал лидер "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон. На президентских выборах он занял третье место, получив 21,95% голосов избирателей.

Так а в чём же сюрприз для Макрона? Дело в том, что Меланшон после первого тура президентских выборов предложил левым объединиться ради победы на парламентских выборах, которые пройдут в июне.

В случае победы, левые смогут сформировать правительство. Причём Жан-Люк Меланшон уже предложил свою кандидатуру в премьер-министры. И если этим планы сбудутся, то может получиться весьма интересная ситуация.