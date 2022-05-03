Daily Express: британцы упрекнули Джонсона в пустых полках в магазинах

Не все жители Великобритании поддерживают политику премьер-министра страны Бориса Джонсона в отношении Украины. После очередного выступления политика перед Верховной радой он подвергся критике со стороны читателей Daily Express.

Многие британцы сходятся во мнение, что бюджет страны сильно страдает из-за ситуации на Украине. Так, один из комментаторов написал, что Джонсон должен тратить деньги на жителей своей страны, а не заслуживать авторитет на мировой политической арене за счёт простых граждан.

"Пустые полки продуктовых, люди живут без отопления и электричества. В это время Джонсон раздаёт наши налоги", — написал один из читателей британского издания.

Другой пользователь отметил, что также не разделяет позицию по помощи Киеву, поскольку таким образом Лондон только способствует вооружённому конфликту.

Ранее Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в конфликте с Россией будет за Украиной.