Финская ж/д компания намерена прекратить все перевозки в РФ

Финская железнодорожная компания VR Group планирует полностью разорвать контракты с Россией до конца текущего года. Это решение принял совет директоров компании.

Так, перевозчик намерен прекратить ж/д сообщение с РФ. Уже на данный момент компания активно готовиться к разрыву отношений.

При этом в VR Group отмечают, что сейчас антироссийские санкции не подразумевают железнодорожные перевозки между странами Евросоюза и Россией.

Ранее стало известно, что власти Финляндии планируют построить на границе с Россией забор. Его возведение входит в план по оперативному обеспечению безопасности страны.