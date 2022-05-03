Финская железнодорожная компания VR Group планирует полностью разорвать контракты с Россией до конца текущего года. Это решение принял совет директоров компании.
Так, перевозчик намерен прекратить ж/д сообщение с РФ. Уже на данный момент компания активно готовиться к разрыву отношений.
При этом в VR Group отмечают, что сейчас антироссийские санкции не подразумевают железнодорожные перевозки между странами Евросоюза и Россией.
Ранее стало известно, что власти Финляндии планируют построить на границе с Россией забор. Его возведение входит в план по оперативному обеспечению безопасности страны.
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