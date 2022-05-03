Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил пост в соцсети, к которому привязана фотография с картой расширения НАТО на Восток, демонстрирующая продвижение альянса с 1990 по 2019 годы.
"Обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" в реальности выглядит так", — написал Лицзянь.
Ранее Китай осудил заявления Великобритании и США о необходимости вооружать Тайвань, указав, что такие разговоры подпитывают сепаратизм на спорном острове и идут вразрез с политикой "одного Китая".
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