МИД Китая упрекнул НАТО в расширении на Восток

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил пост в соцсети, к которому привязана фотография с картой расширения НАТО на Восток, демонстрирующая продвижение альянса с 1990 по 2019 годы.

"Обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" в реальности выглядит так", — написал Лицзянь.

Ранее Китай осудил заявления Великобритании и США о необходимости вооружать Тайвань, указав, что такие разговоры подпитывают сепаратизм на спорном острове и идут вразрез с политикой "одного Китая".