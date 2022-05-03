Французский лидер Эммануэль Макрон уверен, что в отношении России необходимо действовать жёстко, потому что Париж — это часть западного мира, и именно позицию Запада он должен транслировать. Так считает политолог Сергей Фёдоров.
Таким образом эксперт прокомментировал состоявшийся телефонный разговор Макрона и российского лидера Владимира Путина.
"Будет обсуждаться тема Украины, тем более Франция сейчас является председателем в ЕС. Путин и его политика им откровенно неприятны, и они осуждают действия нашего руководства, но считают необходимым поддерживать диалог. Хочешь не хочешь, но мы соседи", — сказал Федоров перед тем, как состоялся разговор двух лидеров. Его слова приводит "Лайф".
Телефонная беседа Путина и Макрона состоялась 3 мая, она продолжалась 2 часа 10 минут.
Путин рассказал своего французского коллеге о ситуации со спецоперацией на Украине и о том, как проходила эвакуация мирного населения с территории "Азовстали".
Также Путин подчеркнул в диалоге с Макроном, что Евросоюз не замечает вопиющих военных преступлений Киева.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.