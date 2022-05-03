Американский генерал Милли: риск столкновения между США, РФ и Китаем растёт

По мнению американского генерала, главы комитета начштабов ВС США Марка Милли, сегодня положение дел на планете настолько неустойчиво, что риск столкновения между крупнейшими державами только увеличивается и становится очень реальным.

"Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается", — сказал Милли, выступая в сенате конгресса США.

Генерал напомнил, что у США сегодня есть два серьёзных соперника, каждый из которых является великой державой. Речь идёт о России и Китае, которые желают кардинально изменить миропорядок, "базирующийся на правилах".

Конфликт на Украине Милли описал как самую серьёзную угрозу не только европейской, но и мировой безопасности за все те 40 лет, которые он занимается военным делом.