Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на саммите, который в ближайшее время состоится в Мадриде.
В апреле Миланович назвал "опасным шарлатанством" возможность принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал сначала разрешить проблемы на Балканах и лишь потом рассматривать вопрос членства Стокгольма и Хельсинки в альянсе.
"Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф "Газпрома" приезжал в Загреб, от меня ничего не получил", — заявил хорватский лидер.
Он подчеркнул, что не боится ни Россию, ни Украину и легко разберётся с угрозами из этих стран.
Миланович пообещал не голосовать за членство Финляндии и Швеции в НАТО.
"На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том (президентском. — Прим. ред.) уровне", — отметил Миланович.
Он призвал изменить избирательное законодательство Боснии и Герцеговины в пользу хорватов и попросил депутатов хорватского парламента не голосовать за членство двух скандинавских стран в НАТО до решения проблемы на Балканах.
Ранее премьер Хорватии высказал предположение, что президент Миланович является российским агентом.
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