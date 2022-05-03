Президент Хорватии пообещал наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на саммите, который в ближайшее время состоится в Мадриде.

В апреле Миланович назвал "опасным шарлатанством" возможность принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал сначала разрешить проблемы на Балканах и лишь потом рассматривать вопрос членства Стокгольма и Хельсинки в альянсе.

"Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф "Газпрома" приезжал в Загреб, от меня ничего не получил", — заявил хорватский лидер.

Он подчеркнул, что не боится ни Россию, ни Украину и легко разберётся с угрозами из этих стран.

Миланович пообещал не голосовать за членство Финляндии и Швеции в НАТО.

"На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том (президентском. — Прим. ред.) уровне", — отметил Миланович.

Он призвал изменить избирательное законодательство Боснии и Герцеговины в пользу хорватов и попросил депутатов хорватского парламента не голосовать за членство двух скандинавских стран в НАТО до решения проблемы на Балканах.

Ранее премьер Хорватии высказал предположение, что президент Миланович является российским агентом.