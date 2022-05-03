В Венгрии возмущены ложью Украины в свой адрес

Информационная война, которую ведёт Киев, распространяется не только на Россию. Теперь она коснулась и Венгрии. Фейки об этой стране, созданные на Украине, были опровергнуты вергерским посольством в Киеве, пишет "Украина.ру".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Венгрию в том, что она якобы знала, когда должна была начаться российская спецоперация на Украине. Данилов добавил, что Будапешт был заинтересован в таком ходе событий, потому что хотел присвоить себе часть Украины.

"Эти обвинения… являются неправдивыми и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении", — сказали в посольстве в ответ на эти обвинения.

До этого представитель венгерских властей Золтан Ковач предупредил, что никакие ложные обвинения со стороны Киева не заставят их поменять свою линию поведения. В частности, Будапешт по-прежнему считает, что санкции против российской нефти не должны быть введены.