Правительство Великобритании приняло решение передать Украине безвозмездно 13 бронетранспортёров для перемещения гражданских лиц, которые будут заниматься восстановлением важных объектов инфраструктуры и эвакуацией мирных жителей.
"Транспортные средства также будут перевозить рабочих для восстановления критически важной инфраструктуры", — говорится в сообщении внешнеполитическом ведомстве Британии.
Отмечается, что соответствующее решение было принято после обращения киевских властей.
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в военном конфликте с РФ будет за Украиной и пообещал новые поставки военной помощи.
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