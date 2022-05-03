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Автор Елена Ивченко

Британия передаст Украине 13 БТРов для перемещения гражданских лиц

Мир

Правительство Великобритании приняло решение передать Украине безвозмездно 13 бронетранспортёров для перемещения гражданских лиц, которые будут заниматься восстановлением важных объектов инфраструктуры и эвакуацией мирных жителей.

"Транспортные средства также будут перевозить рабочих для восстановления критически важной инфраструктуры", — говорится в сообщении внешнеполитическом ведомстве Британии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после обращения киевских властей.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в военном конфликте с РФ будет за Украиной и пообещал новые поставки военной помощи.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
мид великобритании
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