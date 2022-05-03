Британия передаст Украине 13 БТРов для перемещения гражданских лиц

Правительство Великобритании приняло решение передать Украине безвозмездно 13 бронетранспортёров для перемещения гражданских лиц, которые будут заниматься восстановлением важных объектов инфраструктуры и эвакуацией мирных жителей.

"Транспортные средства также будут перевозить рабочих для восстановления критически важной инфраструктуры", — говорится в сообщении внешнеполитическом ведомстве Британии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после обращения киевских властей.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в военном конфликте с РФ будет за Украиной и пообещал новые поставки военной помощи.