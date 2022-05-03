Украинскую военную технику будут ремонтировать в Словакии

Украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии, заявила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова.

"Можем подтвердить, что государственное акционерное общество "Конструкта-Дефенс" заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской военной техники", — цитирует представителя министерства Pravda.Sk.

По словам Коваль-Какашчиковой, в рамках первого заказа словацкая госкомпания отремонтирует десятки украинских бронемашин БРДМ-2.

В сообщении отмечается, что власти Словакии неоднократно заявляли о готовности оказывать поддержку Киеву в виде гуманитарной и военной помощи.