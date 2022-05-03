В Румынии решили упразднить группы дружбы с Россией и Белоруссией

В Палате депутатов и Сенате Румынии приняли решение упразднить группы дружбы с Россией и Белоруссией, об этом сообщает агентство Agerpres.

Уточняется, что инициатива изначально поступила от румынской группы Межпарламентского союза. Парламент Румынии принял это решение в связи "неоправданной агрессией со стороны России против Украины". Кроме того, парламентарии Румынии полагают, что Белоруссия помогает РФ в проведении спецоперации.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, Польша и Румыния — "самые обласканные" США страны в Европе. По его мнению, провокационные военные учения в Польше и Румынии, которые направлены против РФ, могут повлечь за собой довольно плачевные последствия.