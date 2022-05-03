NYP: Байден перепутал свою должность во время выступления в Белом доме

Американский лидер Джо Байден заявил, что он первый сенатор от штата Делавэр. На самом деле он хотел сказать "президент". О неудачной оговорке Байдена написал New York Post.

Конфуз произошёл во время выступления президента Штатов в Белом доме. Байден оговорился, когда представлял другую уроженку Делавэра — сотрудницу университета Мадину Уилсон-Энтон.

"Сенаторов из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было", — сказал американский лидер.

Отмечается, что Байден представлял штат в качестве сенатора 36 лет. NYP также добавил, что он является самым старым президентом в истории страны, а критики-республиканцы постоянно обвиняют его в умственном расстройстве.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что он довёл Америку до "мольбы о пощаде".