Премьер Дании попросила властей Индии убедить Россию завершить спецоперацию

Глава правительства Дании Метте Фредериксен обратилась к индийскому коллеге Нарендрой Моди с просьбой повлиять на Москву. Это необходимо, чтобы российские власти завершили военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине, отметила политик.

"Я надеюсь, что Индия окажет влияние на Россию", — подчеркнула премьер-министр, передаёт Ritzaus Bureau.

При этом Моди призвал остановить боевые действия на Украине и выбрать путь дипломатии. Также журналисты заявили, что руководитель правительства Индии не раскритиковал военную миссию России.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил индийских политиков принять участие в мероприятиях "Большой семёрки". Известно, что власти проигнорировали предложение Германии.