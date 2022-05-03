Глава правительства Дании Метте Фредериксен обратилась к индийскому коллеге Нарендрой Моди с просьбой повлиять на Москву. Это необходимо, чтобы российские власти завершили военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине, отметила политик.
"Я надеюсь, что Индия окажет влияние на Россию", — подчеркнула премьер-министр, передаёт Ritzaus Bureau.
При этом Моди призвал остановить боевые действия на Украине и выбрать путь дипломатии. Также журналисты заявили, что руководитель правительства Индии не раскритиковал военную миссию России.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил индийских политиков принять участие в мероприятиях "Большой семёрки". Известно, что власти проигнорировали предложение Германии.
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