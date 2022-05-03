Глава Николаевской области Украины Виталий Ким назвал 9 мая днём позора.
Он сообщил, что видел видео, где русские собираются "праздновать День позора 9 мая".
По его словам, сейчас там репетируют какие-то девочки в чёрной форме.
"Как они это будут подавать? Парад с холодильниками или колонна КамАЗов с ворованных зерном из Херсонской области", — спрашивает представитель киевской хунты.
Русофоб также говорит, что всё это ещё будут крутить на всех каналах, во время войны, когда "они убивают мирных граждан".
"Какой-то сюр и катастрофа", — заявляет Ким.
Глава Николаевской области часто делает довольно нацистские заявления. Однако в его сообщении лжи не меньше, чем у "говорящей головы" Алексея Арестовича и президента Украины Владимира Зеленского, который уже перестал отделать собственные фантазии от реального мира.
А как сказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, "небритым на камеру нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами — единственный способ Зеленского сохраниться в должности президента".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.