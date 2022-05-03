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Автор Дмитрий Плотников

Глава Николаевской области Виталий Ким назвал 9 мая днём позора

Мир

Глава Николаевской области Украины Виталий Ким назвал 9 мая днём позора.

Глава Николаевской области Виталий Ким назвал 9 мая днём позора

Он сообщил, что видел видео, где русские собираются "праздновать День позора 9 мая".

По его словам, сейчас там репетируют какие-то девочки в чёрной форме.

"Как они это будут подавать? Парад с холодильниками или колонна КамАЗов с ворованных зерном из Херсонской области", — спрашивает представитель киевской хунты.

Русофоб также говорит, что всё это ещё будут крутить на всех каналах, во время войны, когда "они убивают мирных граждан".

"Какой-то сюр и катастрофа", — заявляет Ким.

Глава Николаевской области часто делает довольно нацистские заявления. Однако в его сообщении лжи не меньше, чем у "говорящей головы" Алексея Арестовича и президента Украины Владимира Зеленского, который уже перестал отделать собственные фантазии от реального мира.

А как сказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, "небритым на камеру нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами — единственный способ Зеленского сохраниться в должности президента".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий медведев владимир зеленский
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