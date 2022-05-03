Политолог Асафов: членство Украины в НАТО создаст проблемы

Киев, несмотря на его страстное желание вступить в НАТО, хорошо осознаёт невозможность этого шага. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

Эксперт подчеркнул, что бесперспективность намерений Киева понимает не только он сам, но и действующие члены Альянса. Они знают, что возможное вступление Украины в НАТО чревато для него проблемами.

"Мы видим, что обсуждается вступление Финляндии и Швеции. Но что касается Украины, по-моему, получен ответ с правом вето от Нидерландов. Речи о принятии в НАТО не идет, так как это создаст вопросы от других членов альянса", — сказал Асафов в беседе с "Аргументами недели".

Помимо этого политолог отметил, что в числе других препятствий на пути вступления Украины в НАТО можно назвать неопределённость границ этой страны, проблемы с безопасностью и контрабандой оружия на её территории.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина по-прежнему стремится стать членом НАТО. При этом она выразила сожаление, что сам Альянс не торопится принять Киев в свои ряды.