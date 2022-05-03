Джонсон предрёк победу Украины над Россией и пообещал военную помощь

Глава британского правительства Борис Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что победа в военном конфликте с РФ будет за Украиной.

"Сегодня у меня есть для вас одно сообщение: Украина победит, Украина будет свободной", — цитирует его слова издание Reuters.

По словам премьер-министра Британии, Киев в своём противостоянии с Москвой развеял миф о непобедимости президента РФ Владимира Путина.

"Так называемая непреодолимая сила путинской военной машины разбилась о незыблемый объект украинского патриотизма и любви к Родине", — отметил он.

Также Джонсон пообещал украинским властям дополнительную военную помощь на сумму 375 миллионов долларов.

Отмечается, что Лондон поставит на Украину оборудование для радиоэлектронной борьбы и противобатарейную радиолокационную систему.

Глава правительства Британии заверил Киев в том, что британское государство и дальше продолжит поставлять на Украину вооружение.