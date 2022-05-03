Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет уверен, что будущее юга Украины связано с Россией. Об этом он сказал во время разговора с РИА Новости.
Парламентарий объяснил, что до завершения спецоперации и денацификации Украины говорить о проведении референдумов на освобождённых территориях рано, но после жители этих регионов смогут определить свою дальнейшую судьбу сами.
"Люди на этих территориях настолько запуганы и затравлены украинскими нацистами, что до сих пор боятся их возвращения", — сказал Шеремет.
В связи с этим на сегодняшний день есть задача — обеспечить их полную безопасность и развивать экономическую интеграцию с регионами РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил провести в цепях по Мариуполю украинских националистов.
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