Депутат Госдумы заявил, что будущее юга Украины связано с Россией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет уверен, что будущее юга Украины связано с Россией. Об этом он сказал во время разговора с РИА Новости.

Парламентарий объяснил, что до завершения спецоперации и денацификации Украины говорить о проведении референдумов на освобождённых территориях рано, но после жители этих регионов смогут определить свою дальнейшую судьбу сами.

"Люди на этих территориях настолько запуганы и затравлены украинскими нацистами, что до сих пор боятся их возвращения", — сказал Шеремет.

В связи с этим на сегодняшний день есть задача — обеспечить их полную безопасность и развивать экономическую интеграцию с регионами РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил провести в цепях по Мариуполю украинских националистов.