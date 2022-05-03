Германия готова поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Власти Германии готовы поддержать Финляндию и Швецию, если они решат вступить в НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Если эти две страны решат, что они хотят присоединиться к альянсу НАТО, то они могут рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Шольц журналистам в Мезеберге, где проходит выездное заседание правительства ФРГ.

По словам канцлера, решения о вступлении в НАТО должны быть приняты Финляндией и Швецией самостоятельно. Шольц заявил, что в ФРГ внимательно следят за дискуссиями по этому вопросу в обеих странах.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вступление страны в альянс является актуальным на фоне действий РФ на Украине.

"Россия использовала невероятно жёсткую военную силу. Когда сосед ведёт себя так, на это неизбежно должно быть обращено внимание", — сказал финский лидер.

По его мнению, членство Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать формированию "стабильного и сильного Севера".