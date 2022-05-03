Пристайко о мирных переговорах Украины и РФ: "Время прошло"

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что время для переговоров о мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией прошло.

"Мы уже прошли тот этап, когда у нас была возможность вести с ними переговоры и искать какие-то нейтральные точки", — цитирует его телеканал ITV.

По словам Пристайко, ранее рассматривался вариант нейтралитета Украины, как политического фактора, были и другие версии разрешения сложившейся ситуации, одна всё "застопорилось по очевидным причинам".

Также он добавил, что после трагедии в городе Буча, когда российских военных обвинили в массовом расстреле мирных жителей, "многие украинцы не могут даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми".