Шольц: Германия откажется от российкого угля уже к осени

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна, скорее всего, уже к осени сможет отказаться от угля из России. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министрами Швеции и Финляндии.

Немецкий лидер отметил, что в ФРГ ещё с декабря начали подготовку к снижению зависимости от импорта ископаемых ресурсов.

Шольц также подчеркнул, что Германия будет делать всё возможное, чтобы постепенно отказаться и от закупки российской нефти. Он обозначил, что текущая цель ФРГ — независимость от ископаемых энергоносителей, к 2045 году страна должна стать климатически нейтральной.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев сказал, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет отказаться от энергоресурсов из России, это касается и угля.