Израиль может увеличить объёмы поставок военных и гражданских грузов Украине

Власти Израиля склоняются к усилению военной и гражданской помощи Украине.

Как сообщает израильская газета Haaretz, в ходе обсуждения вопроса оказания помощи Киеву большинство официальных лиц страны поддержали увеличение объёма поставок военных и гражданских грузов на Украину. Согласно сведениям издания, в ближайшие дни планируется рассмотреть список товаров, которые могут быть отправлены в Украину.

Сообщается, что израильские власти пришли к единому мнению, что системы ПВО, современные вооружения и ударные системы пока не стоит предоставлять Киеву. При этом защитные системы, личное боевое снаряжение и системы оповещения могут быть отправлены на Украину без опасений осложнения отношений с РФ.

До сих пор Израиль предоставлял Украине гуманитарную помощь. Туда были направлены полевой госпиталь и около 100 тонн гуманитарных грузов, в том числе системы очистки воды, медоборудование, одеяла и одежду. Кроме того, Минобороны страны одобрило поставку Киеву бронежилетов и шлемов.

Как отмечается в сообщении, власти Израиля опасаются, что отказ от дополнительной мощи Украине может подорвать доверие мирового сообщества к его оборонной промышленности.