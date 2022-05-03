Словакия будет настаивать на исключении из нефтяного эмбарго против России

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать, чтобы её исключили из эмбарго на закупку нефти из России. Об этом сообщает словацкая газета Pravda.

Он отметил, что это просьба будет озвучена, если ЕС всё же включит этот пункт в новый пакет санкций против РФ. По словам Сулика, это чрезвычайно важный момент для Словакии, так как страна просто не может так быстро перестроиться на обработку более лёгкой нефти.

"Подготовка замены всему этому займёт несколько лет, так что мы на этом исключении будем настаивать", — сказал глава минэкономики Словакии.

Ранее официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщения, что Будапешт якобы отозвал вето на нефтяное эмбарго против России.