Немецкий депутат: Шольц приедет в Киев, если власти извинятся перед Штайнмайером

Руководитель Комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что украинским властям стоит попросить прощения за отказ принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Также депутат прокомментировала слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который назвал канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой".

По мнению немецкого парламентария, Мельник высказался тривиально. Как подчеркнула Штрак-Циммерман, Киев не стал принимать президента страны, поэтому не стоит ждать, что столицу посетит канцлер.

"Господин Мельник, возможно стоит просто извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера", — сообщила глава комитета, передаёт Hasepost.

Ранее Шольц объяснил, что не может приехать на Украину, поскольку её представители не допустили визита Штайнмайера по причине "тесных связей с Москвой". По мнению канцлера ФРГ, данный отказ можно назвать "заметным событием".