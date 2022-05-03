Руководитель Комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что украинским властям стоит попросить прощения за отказ принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Также депутат прокомментировала слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который назвал канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой".
По мнению немецкого парламентария, Мельник высказался тривиально. Как подчеркнула Штрак-Циммерман, Киев не стал принимать президента страны, поэтому не стоит ждать, что столицу посетит канцлер.
"Господин Мельник, возможно стоит просто извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера", — сообщила глава комитета, передаёт Hasepost.
Ранее Шольц объяснил, что не может приехать на Украину, поскольку её представители не допустили визита Штайнмайера по причине "тесных связей с Москвой". По мнению канцлера ФРГ, данный отказ можно назвать "заметным событием".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.